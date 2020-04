Czerwionka-Leszczyny: 100 tysięcy złotych na laptopy dla uczniów

SP 15 w Rybniku odesłała do domu dzieci. Ojciec wrócił wczoraj z Włoch

Dziś (11.03) SP 15 w Rybniku odesłała do domu dwoje dzieci. Ojciec dziewczynek wrócił wczoraj do Rybnika z Włoch. - Jak tylko dowiedzieliśmy się, że ich ojciec wrócił wczoraj z rejonu zagrożonego we Włoszech, natychmiast powiadomiliśmy rodzinę, by odebrać dzieci ze szkoły - słys...