Co widać z Szarloty w Rydułtowach? Nawet TATRY! Panorama z najwyższej hałdy w Europie jest cudowna. Zobacz ZDJĘCIA

Jak wspomina swoją wizytę na szczycie Szarloty autor fotografii?

Kiedy wszedłem tu po raz pierwszy w 2007 roku, kiedy Szarlota nie nazywała się jeszcze Szarlotą, wiedziałem, że od tej pory to miejsce stanie się jednym z najpiękniejszych jakie dane mi było ujrzeć w życiu. Był to środek lata, słońce prażyło, nie było jakiejś super widoczności, ale już sam widok zapierał dech w piersi. I ta wysokość!

Parę lat później podczas zimowego wejścia, tym bardziej zaskoczony byłem, że widać słabo Beskidy. Niestety ówczesny sprzęt w postaci aparaciku o matrycy słabszej niż dzisiejsze telefony komórkowe, pozwolił mi jedynie na ogólne fotografie. Dopiero wiele lat później, uzbrojony w nowszy aparat, stary radziecki super tele-obiektyw i wiedzę, oraz wiedząc, że tego dnia może być niezwykła widoczność, ruszyłem na szczyt w nadziei, że tym razem uda mi się zobaczyć wszystko, co można stamtąd zobaczyć. I nie przeliczyłem – najdalsze możliwe do zobaczenia tereny z tego miejsca udało się w końcu zobaczyć i uwiecznić!