Były raciborzanin o epidemii w Niemczech, tajnym raporcie, prognozach zarażeń i podejściu Niemców

Z danych z 9.04 z rana wynika, że zmarło 2350 osób w Niemczech, zarażonych jest 113 tysięcy, 46 tysięcy osób się wyleczyło. W Niemczech wszyscy czekają na przyszłą środę bo rząd poda następne konsekwencje – będą analizy dotychczasowych zaostrzeń publicznych. Trzeba poczekać do 15 kwietnia. Ja uważam, że rząd niemiecki dużo błędów zrobił oni się nastawili na początku bardzo na gospodarkę. W pierwszym etapie pomoc koncentrowała się na przemyśle. Niemcy są mistrzem świata w eksporcie na tym się wszystko koncentrowało. Potem przyszły rzeczy inne - że nie ma wystarczającej ilości środków ochrony – maseczek w szpitalach, w placówkach służby zdrowia, tak to wygląda. Rząd przyznał się, że zrobili duży błąd że nie byli przygotowani na tak dużą epidemię.

W związku z tym, że jesteśmy tak dobrze przygotowani, większość obywateli jest spokojna. 90 proc. osób, które zmarły to były osoby w wieku powyżej 80 lat. Osoby w granicach 65 do 75 to drugi stopień zagrożenia. Pozostali mogą przejść to zarażenie jak grypę.

Z raportu ma wynikać, że może być nawet 50 mln zarażonych...

Kanclerz Niemiec powiedziała że do 60-70 proc. obywateli Niemiec to chwyci. Są różne możliwości uniknięcia zakażenia.

Obecnie w Niemczech 90 proc. Niemców nie jest zarażonych. Ale to do nas przyjdzie. Trzeba być przygotowanym. Może się okazać że i tam mamy za mało miejsc w szpitalach, choć teraz mamy wolne jeszcze miejsca. Niemcy przyjęli 200 osób z państw gdzie nie ma miejsc z Hiszpanii, Włoch, Holandii – te osoby są u nas na intensywnej terapii.

Moim zdaniem największym błędem jaki Niemcy zrobili - dopiero od jutra 10 kwietnia wejdzie w życie przepis, że osoba, która przybędzie do Niemiec z zagranicy ma mieć 2 tygodnie kwarantannę.

Jeszcze wczoraj przylatywały samoloty i ludzie się witali z rodzinami. I jedynie proszono by ewentualnie kwarantanne sobie zrobić, to była tylko dobra wola.