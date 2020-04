Budynek onkologii w szpitalu w Rybniku przeznaczony na izolatorium dla osób z podejrzeniem koronawirusa. Onkologia w budynku głównym

Zaniepokojeni rybniczanie pytają co z onkologią w rybnickim szpitalu. Przed budynkiem gdzie mieściła się onkologia stanął namiot w którym wykonuje się wstępne rozeznanie, czy pacjenci nie mają koronawirusa. W budynku tym nie ma dziś pacjentów onkologii.

Michał Sieroń, rzecznik WSS nr 3 w Rybniku tłumaczy, że teraz to – w budynku gdzie mieściła się onkologia utworzono strefę izolacji.

- Gdy przyjeżdża do nas pacjent, który potencjalnie może być nosicielem wirusa, nie wprowadzamy go do szpitala, tylko trafia do tej strefy izolacji. Na początku mieliśmy dwa namioty, potem mieliśmy namiot i strefę izolacji w budynku dyrekcji na parterze (od wewnętrznej strony dziedzińca), a w tej chwili, ponieważ pacjentów nam przybywa, co jest naturalne na tym etapie epidemii, przenieśliśmy strefę izolacji i namiot do budynku, gdzie była onkologia i rehabilitacja. Tam mamy dziś strefę izolacji dlatego że powierzchnia jest duża, dzięki czemu może tam przebywać więcej pacjentów. Tam są pacjenci którzy oczekują na wynik testu. Jeśli to jest pacjent, u którego się potwierdzi COVID19 wysyłamy go do szpitala zakaźnego, jeśli nie – to wchodzi normalną ścieżką na SOR i na oddziały – wyjaśnia szczegółowo Sieroń.