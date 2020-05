Bocian z Palowic stracił gniazdo. Pomagają strażacy z Rybnika! ZDJĘCIA

Bocian z Palowic stracił gniazdo. Pomagają strażacy z Rybnika!

Widok bociana przylatującego zawsze na wiosnę do swojego gniazda znajdującego się na kominie ośrodka zdrowia w Palowicach cieszył od lat mieszkańców tej miejscowości.

Wracał zawsze na "stare śmieci" po zimie i zwiastował nowe. Niezawodnie przyleciał także i tej wczesnej wiosny, ale niestety jego dom mocno się posunął w czasie. W końcu platforma się zawaliła...

- Platforma, na której bociany zbudowały sobie gniazdo znajdowała się na kominie tutejszego ośrodka zdrowia przy ulicy Szerokiej. Niestety zawaliła się. Interweniujemy na miejscu – informuje nas Bogusław Łabędzki, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

Dodaje, że jutro do Palowic na Szeroką ma przyjechać ornitolog, który zdecyduje, jak dalej postępować, by bocian mógł nadal spoglądać z góry na mieszkańców Palowic i co roku obwieszczać wiosnę.