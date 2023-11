Black Friday 2023 w Black Red White. Wyprzedaż mebli i dodatków do -50%! Zobacz GAZETKĘ z największymi promocjami

Black Friday 2023 w Black Red White. Wyprzedaż mebli i dodatków do -50%! Zobacz te okazje

Co można kupić taniej na Black Week w sklepach Black Red White?

Przede wszystkim mnóstwo mebli. Sofy, lóżka, stoły, krzesła, narożniki, komody, szafy... Jeśli urządzacie mieszkanie, albo myślicie nad wymianą mebli, właśnie teraz jest na to najlepszy i najkorzystniejszy cenowo czas! Trwa wyprzedaż także dodatków: tekstylia, ozdoby do domu, lampy...

Promocje do -50% trwają w BRW od 13 do 26 listopada, ale spieszcie się, co lepsze "smaczki" mogą być wykupione znacznie wcześniej!

Zobacz gazetkę: