Biskup Olszowski był w rybnickiej bazylice na nieszporach odpustowych. Ma koronawirusa. Wierni pytają - czy jest bezpiecznie?

- W bazylice zachowujemy zalecane odległości a więc nasz kontakt był taki sam jak wiernych. Po nieszporach biskup od razu wracał do Katowic - mówi ks. Bernacki.

- Pragnę wszystkich uspokoić. Nie ma żadnego zagrożenia dla wiernych. Powiem więcej kontaktował się z nami rybnicki sanepid, przeprowadził ze mną wywiad co do całej sytuacji i po rozpoznaniu stwierdził że możemy funkcjonować. Oczywiście należy kontrolować własne zdrowie i w razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów informować. My jesteśmy zdrowi, zapewniam że jest bezpiecznie - mówi ks. Marek Bernacki.