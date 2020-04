Bieg Wiosny w Rybniku się odbędzie mimo koronawirusa! Będzie wyjątkowy!

To nie żart. Mimo kwarantanny społecznej wprowadzonej w związku z epidemia koronawirusa Bieg Wiosny w Rybniku się odbędzie! Będzie to wyjątkowa impreza.

Tak! Potwierdzamy! 17 maja Bieg Wiosny się odbędzie! - informuje MOSiR Rybnik.

Dostosowaliśmy możliwość uczestnictwa w biegu do obowiązujących na ten moment ograniczeń. To będzie naprawdę WYJĄTKOWY BIEG WIOSNY! Można wziąć w nim udział w domu, w ogrodzie, w dowolnym miejscu, które wymyślicie - informuje rybnicki MOSiR

W MOSiR zauważają, że dzisiejsza rzeczywistość nie ułatwia planowania oraz organizacji imprez. - W naszym zespole toczyły się burzliwe dyskusje. Mając na uwadze wasze potrzeby, tęsknotę za aktywnością, nie poddajemy się, nie ulegamy negatywnym nastrojom i mamy dla Was WYJĄTKOWĄ propozycję! - tłumaczą.

Celem Wyjątkowego Biegu Wiosny jest motywacja do aktywności fizycznej w czasie trwania pandemii. Bez rywalizacji - każdy z uczestników jest zwycięzcą i otrzyma medal oraz wyjątkowy pakiet. Ważne aby aktywność była możliwa do wykonania w zgodzie z panującymi ograniczeniami i była równoważna z wydatkiem energetycznym statystycznie uśrednionego standardowego biegu na dystansie 5 km (musicie spalić minimum 363 kcal). Tabela z przelicznikiem aktywności na kalorie stanowi załącznik do regulaminu biegu.