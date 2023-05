Bezludne wsie w woj. śląskim - to miejsca jak z horroru! Dlaczego opustoszały? Zobacz niepokojące ZDJĘCIA i poznaj historie z wiosek duchów Paweł Ćwikliński

Tajemnicze, zapomniane i opuszczone wsie - oto mroczny obraz województwa śląskiego. Na terenie regionu znajdują kilka miejscowości, w których czas zdaje się zatrzymać. Jak doszło do tego, że wiele z tych miejsc zostało opuszczone przez ludzi? Co kryją w swoich zgliszczach? Zobacz niezwykłe zdjęcia i odkryj mroczne sekrety opuszczonych wiosek, które już nigdy nie powrócą do życia!