Beka ze Śląska! Oto MEMY o hanysach, godce i śląskich zwyczajach. Co aż tak rozbawiło internautów? Czy jest zabawnie? Sprawdź!

Śmieszne MEMY o kotkach, kitkach i kotełach. Bo dom bez kota, to głupota

Dowód na to, że koty... to ciecz - zobacz te MEMY! Zestaw saszet na wieczór gotowy?! Jeśli nie, to ostatnia pora, by nadrobić, kiciuś nie może czekać! A jeśli...