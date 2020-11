Bapro: W Kopalni Paruszowiec będziemy zatrudniać górników z zamykanych kopalń

Kopalnia Paruszowiec. Władze Rybnika nie chcą deformacji terenu i większego zanieczyszczenia powietrza. Będą się odwoływać

Wczoraj (28.10) informowaliśmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję środowiskową dla wydobycia węgla ze złoża „Paruszowiec” w Rybniku, co de facto oznacza zapalenie zielonego światła dla tej inwestycji. Władze Rybnika nie mogą się z tym zgodzić i będą odwoływać się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. - Ta decyzja jest niezrozumiała również w kontekście deklaracji rządu o odchodzeniu od węgla i przedstawionemu ostatnio harmonogramowi zamykania kopalń. Jak to możliwe, że z jednej strony podaje się kalendarium likwidacji takich zakładów i w tym samym czasie dąży się do otwarcia nowych - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika