Awaria w rybnickiej elektrowni. Doszło do wycieku podchlorynu sodu

Do wycieku podchlorynu sodu na terenie rybnickiej elektrowni doszło we wtorek około godziny 10. Awaria nastąpiła przy jednej ze stacji oczyszczania ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin. Było tam łącznie ok. 1000 litrów tej substancji. Jak poinformowały służby prasowe spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy rybniki zakład substancja ta na bazie chloru, wykorzystywana jest powszechnie m.in. do oczyszczania powierzchni, usuwania zapachów i dezynfekcji wody.

- Zdarzenie to nie miało wpływu na zachowanie ciągłości pracy elektrowni, jak również nie spowodowało zagrożenia skażenia środowiska. W neutralizację substancji została zaangażowana zakładowa i zawodowa straż pożarna - czytamy w komunikacie spółki.