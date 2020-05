Apel do wojewody w sprawie kopalni Paruszowiec. Wydrukuj lub podpisz online

W związku z tym, że wojewoda wszczął postępowanie w stosunku do uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika w obrębie ul. Golejowskiej (uchwała blokowała budowę kopalni Paruszowiec), mieszkańcy związani z grupą "Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec", przygotowali apel

do wojewody, który można zarówno wydrukować jak i podpisywać on-line.

- Podpisy zbierzemy i wyślemy Wojewodzie jak tylko będzie ich dość dużo - mówi nam Michał Mroszczak, jeden z organizatorów akcji.

- Już mieliśmy się cieszyć, już miało być spokojnie, a tu Wojewoda podważa zgodność z prawem MPZP dla okolic ulicy Golejowskiej. Naruszenia prawa podane w zawiadomieniu Wojewody są nielogiczne. Na ich temat wypowiedział się już prezydent, prawnicy współpracujący z nami opracowują swoją opinię, ale czasu jest mało.

Wobec tego, żeby Wojewoda zrozumiał, że sprawa jest poważna i ważna i że nie jesteśmy garstką oszołomów, rozpoczynamy błyskawiczną akcje wysyłania i podpisywania apelu do pana wojewody - informuje grupa "Nie dla eksploatacji złoża Paruszowiec".

Treść apelu:

Apelujemy do Pana Wojewody o uznanie uchwały nr 361/XXI/2020 z 23.04.2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej jako zgodnej z prawem. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez radnych wszystkich opcji i zgodnie z wolą i w interesie przeważającej części mieszkańców miasta. Wprowadzone przez Radę Miasta zmiany w planie mają uniemożliwić powstanie nowej kopalni węgla i ochronić mieszkańców i mieszkanki Rybnika przed katastrofą ekologiczną, gospodarczą i społeczną. Przeciwko nowej kopalni wypowiedzieli się jednogłośnie radni w uchwale z dnia 23 maja 2019 r. We wszystkich sondażach przeciwnicy kopalni stanowią ponad 70% respondentów.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Uważamy, że uchwała jest zgodna z prawem oraz chroni interesy miasta i jego mieszkańców, a ponadto wpisuje się w strategię rozwoju całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wyjaśnienie wskazanych we wszczętym postępowaniu wątpliwości zostało przekazane przez Urząd Miasta Rybnika do Wojewody, będzie także przesłana dodatkowa opinia prawna w tej sprawie przygotowana przez organizację reprezentującą interes mieszkańców.

Apelujemy do Pana o umorzenie postępowania nadzorczego i wysłuchanie woli Rady Miasta i jego społeczności.