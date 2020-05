Aparat do testów na koronawirusa w Rybniku działa pełną parą w szpitalu. Już kilkanaście testów pozytywnych

Urządzenie daje możliwość uzyskania wyników jednocześnie od 8 pacjentów, w czasie 1h, co umożliwia testowanie w kierunku koronawirusa ok. 100 – 150 pacjentów dziennie.

Przypomnijmy, z budżetu miasta Rybnik przekazał 816 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na aparaturę do przeprowadzenia testów na obecność wirusa.

- Aktualnie ogromnym problem w walce z koronawirusem jest ilość zakażeń wśród pracowników szpitali, lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych – mówił 23 kwietnia prezydent Piotr Kuczera. - Mam nadzieję, że to urządzenie sprawi, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli szybko przetestować pracowników służby zdrowia, by nadal mogli walczyć na pierwszej linii frontu. To myślę dobry moment, by podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień walczą o ratowanie naszego zdrowia i życia: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, laborantom, farmaceutom, salowym i administracji placówek – tłumaczył Kuczera.

Aparat będzie mógł wykonywać testy nie tylko na obecność koronawirusa, ale w sposób automatyczny będzie wykonywał analizy molekularne infekcji i mechanizmów odporności na wiele innych wirusów, takich jak zakażenia żółtaczką, wirusowe zapalenie wątroby, HIV i wiele innych (MRSA, VRE, KPC Clostridium difficile, Norowirusów, HPV, RSV, HBV ) oraz m.in. genów onkologicznych typu BCR-ABL. Tego typu inwestycja wpłynie znacząco na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów szpitala na wyniki wymazów, a także zwiększy możliwości diagnostyczne dla mieszkańców Rybnika i powiatu.