Antonina Polnik pierwszą rybniczanką w 2020 roku!

Niespełna dwuletni dziś Julek z Rybnika ma połowę serca. Umrze bez operacji. Rodzice apelują o pomoc [ZDJĘCIA]

Niespełna dwuletni Julian Kruszyński z Rybnika ma połówkę serca. Rodzice chcą mu dać szansę na przeżycie i wysłać na pilną operację do Niemiec. - Julian ma tylko pół serduszka, ale ogromną chęć do życia, nie pozwólmy by serce Julka umarło – apeluje mama chłopczyka, Ania Kruszyńs...