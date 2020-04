Aneta z Rydułtów z "Rolnik szuka żony" i jej mąż Mateusz spodziewają się dziecka!

Niełatwo spodziewać się dziecka w obecnym czasie. Na szczęście przyszli rodzice zdążyli kupić wózeczek, przewijak i inne potrzebne rzeczy jeszcze zanim na dobre wybuchła epidemia koronawirusa i zakupy stały się o wiele bardziej skomplikowane.

Czy będą potrzebne różowe sukienki czy niebieskie spodenki – zagadujemy nieśmiało. A małżonkowie zdradzają, że spodziewają się synka.

Pan Mateusz jest bardzo dumny.

- Ale mąż powtarzał - co będzie, to będzie, najważniejsze by było zdrowe. Jakby była córeczka to też byłaby "córeczka tatusia". U nas same dziołchy, synka jeszcze nie było – śmieje się Aneta.