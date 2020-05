Agnieszka z Rybnika: "Jesteśmy uwięzieni we własnym domu. Pomóżcie"

- Dzwoniłam do laboratorium do którego trafiły próbki, okazuje się, że w weekend mieli awarię w laboratorium i po paru dniach dopiero badali próbki. Nikt nie jest w stanie mi zagwarantować wiarygodności wykonania badania z próbek. Panie w sanepidzie jedna drugiej zaprzecza. Od męża 3 razy zbierali dane do kwarantanny bo kartki gdzieś latały. Nikt nic nie wie, nie ma nas w systemie - mówi.

Tłumaczy, że oddzwaniają na emaile po 6 dniach, a dodzwonienie się graniczy z cudem.

- 27 maja dzwonię do sanepidu z pytaniem o wyniki, pół godziny rozmawiam z Panią, każe mi czekać bo zgłasza nas do wymazobusu, po czym następnego dnia jest telefon, że nie ma nas w systemie. Widniejemy wszędzie na zielono i na nowo zostajemy wprowadzeni do systemu. Kwarantanna przedłużona do 11 czerwca - opisuje.

- Wymazobus ustalany na 29 maja, po czym nikt nie przyjeżdża. Gdy następnego dzwonię pytać kiedy będą otrzymuje informacje, że dopiero dziś zostaliśmy wpisani do wymazu czyli 30 maj i może będą dziś bądź jutro.

Po tym jak wreszcie przyjadą musimy znowu czekać na wynik, jeśli wynik ujemny znów powtórka wymazu dla całej rodziny. Jesli wynik dodatni znów zaczynamy od nowa - opisuje.