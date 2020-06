Aglomeracja Rybnik. Dziś ważą się losy nowej Aglomeracji Rybnik. Jakie będą jej granice?

Podstawą do zawarcia porozumienia zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji Rybnik.

- Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w rybnickich dzielnicach, które do tej pory jej nie miały to rozpoczynamy długi marsz. Do końca 2021 roku będzie trwało projektowanie. Budowa pierwszej zlewni w Chwalęcicach rozpocznie się na przełomie 2022 - 2023 roku. Potem budowa kolejnych zlewni w Stodołach i Grabowni - tłumaczy Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.