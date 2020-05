9 mieszkańców Rybnika i 6 powiatu z koronawirusem [11 maja] Wśród zarażonych 5-letnie dziecko z Rybnika

W woj. śląskim mamy także 67 kolejnych ozdrowieńców. Tylko 6 spośród z nich leczyło się w szpitalach pod fachową opieką lekarzy, pozostali dochodzili do zdrowia w swoich domach, w izolacji, pod nadzorem służb sanitarnych. Najmłodsza osoba ma 7 lat – to mieszkanka powiatu bielskiego, najstarsza 84 – to mieszkaniec Dąbrowy Górniczej.

Łącznie mamy już 877 wyleczonych osób z koronawirusa w woj. śląskim.