65 komisji wyborczych w Rybniku. Nie wszędzie powstały. Kandydaci do komisji rezygnują

Na terenie miasta Rybnika powołanych zostało 65 obwodowych komisji wyborczych.

- Postanowieniem nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 kwietnia 2020 r. zostało powołanych 65 obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Rybnika. W większości komisji są to składy minimalne, co oznacza że w każdej komisji jest co najmniej 5 członków - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

- W przypadku pozostałych 5 komisji (17, 19, 42, 43 oraz 51) liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny ustawowy skład (w każdej komisji brakuje po jednej osobie) - w tych obwodach Komisarz Wyborczy nie dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych - mówi Skupień.