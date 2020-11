50 tysięcy dla szpitala w Rybniku z budżetu Czerwionki-Leszczyn na stół kardiologiczny

Wsparcia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku udzieliła Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, przekazując z budżetu kwotę 50 tys. zł.

Środki te, na prośbę dyrektor szpitala Bożeny Mochy-Dziechciarz, mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznego stołu do zabiegów kardiologicznych.

Jak wyjaśnia Bożena Mocha-Dziechciarz: 1 lipca zakończyliśmy realizację robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych w pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji. W ramach projektu Ministerstwa Zdrowia dla przedmiotowej pracowni zakupiony został wysokiej klasy mobilny aparat RTG z ramieniem C do procedur wewnątrznaczyniowych. Obecnie do uruchomienia pracowni brakuje nam specjalistycznego wyposażenia, wśród którego jednym z najważniejszych elementów jest specjalistyczny stół zabiegowy.