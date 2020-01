28. finał WOŚP w Rybniku: koncerty i licytacje na Kampusie [ZDJĘCIA]

Tłumy rybniczan są dziś (12 stycznia) na Kampusie. Na ich twarzach rysują się uśmiechy, niska temperatura nie ma najmniejszego znaczenia wszyscy jednoczą się, by nieść pomoc w wielkim dziele WOŚP.

Nie ma drugiego tak wyjątkowego dnia w roku. Już od 28 lat druga niedziela stycznia upływa pod znakiem niesienia pomocy wraz ze Świąteczną Orkiestrą, która w tym roku pod hasłem "Łapiemy wiatr w żagle" gra dla najmłodszych. Zebrane w puszkach pieniądze zostaną przeznaczone na na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Organizatorzy zapewniają, że będą się skupiać przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Finał WOŚP odbywa się dziś w całym kraju.

W Rybniku serce Orkiestry jak co roku bije na Kampusie. To tutaj od godziny 14:00 odbywają się przeróżne wydarzenia. Rybnicki finał WOŚP rozpoczęła wystawa wozów strażackich. Ponadto odbędzie się pokaz żonglerki ogniem. Nie zabraknie także koncertów. Na scenie zagrali bądź zagrają The Farsk, Popiół, The October Leaves, Frele znane ze śląskich coverów światowych przebojów czy miejscowy zespół Kawa z Mlekiem. Pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami odbywały się licytacje, w których powalczyć można było o wyjątkowy fotel z autografami skoczków narciarskich, voucher na tatuaż, detailing samochodu oraz kurs prawa jazdy. Całość zwieńczona zostanie tradycyjnym światełkiem do nieba o 21:00.