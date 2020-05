15-latek dachował na Konarskiego w Rybniku. Wiózł dwóch 13-latków i 16-latka

Dziś, w niedzielę 24 maja, na ulicy Konarskiego w Rybniku dachował citroen. Za kierownicą siedział 15-latek.

Ustalamy okoliczności zdarzenia, do którego doszło 18.30 w Rybniku przy ulicy Konarskiego. Kierujący citroenem, jadąc od ulicy Wodzisławskiej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, utracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył w prawy krawężnik, wybiło go w powietrze, koziołkował a następnie samochód przewrócił się na dach lądując w przydrożnym rowie - informuje Bogusława Kobeszko, oficer prasowy rybnickiej policji.

- Okazało się, że samochodem kierował 15-latek, podróżował wraz z 16-latkiem i dwoma 13-latkami, którzy uciekli z miejsca zdarzenia - mówi Kobeszko.

Po ustaleniach policjantów, nieletni wrócili na ulicę Konarskiego. Wszyscy zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Byli trzeźwi. Przebywają na badaniach w szpitalu.