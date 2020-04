143 osoby zarażone koronawirusem w Domach Pomocy Społecznej w województwie śląskim

Parlamentarzyści przedstawili dane na dzień 21.04 dotyczące potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w 23 DPS-ach (stanowi to 3,3% ogółu DPS w Polsce), w których zakażonych jest:

Potwierdzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wystąpiło w 5 prywatnych placówkach całodobowej opieki, co stanowi 0,95% wszystkich placówek w których zakażonych jest:

Parlamentarzyści PiS poinformowali, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał szereg instrukcji i rekomendacji, za pośrednictwem MSWiA do wojewodów, w celu przekazania ich do organów prowadzących domy pomocy społecznej, w tym placówki całodobowej opieki. W miarę nasilenia zagrożenia instrukcje te są uszczegóławiane, bądź wydawane są kolejne. Wszystkie instrukcje, rekomendacje i polecenia, wydane poprzez wojewodów organom prowadzącym domy pomocy społecznej, dotyczą wszystkich osób w nich przebywających, a więc: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych i chorych wymagających całodobowej opieki.

- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał z rezerwy celowej budżetu państwa dodatkowe 20 mln na Domy Pomocy Społecznej, jako działanie ponadplanowe w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 (decyzja z dnia 3.04.2020 r.) na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy umieszczeni w DPS na tzw. starych zasadach, czyli przed dniem 1 stycznia 2004 r. Dodatkowe zasilenie DPS planowane jest do końca II kwartału bieżącego roku - tłumaczy Piecha.

Parlamentarzyści informowali o wsparciu finansowym dla domów pomocy społecznej. Dodatkowe środki na Domy Pomocy Społecznej to 20 mln.

W sumie do domów pomocy społecznej trafi 29 115 litrów płynu do dezynfekcji, 974 460 maseczek, 174 039 przyłbic i 964 460 par rękawiczek. Warto podkreślić, że środki ochrony osobistej trafiły również do placówek całodobowej opieki.

Województwo śląskie

W 5 DPS na terenie województwa śląskiego potwierdzono zarażenia koronawirusem